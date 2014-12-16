Концерн РРТ в Луганске бесплатно транслирует каналы сепаратистов и требует деньги с украинских компаний - Москаль

При этом сепаратистские медиа существуют на базах и за счет оборудования захваченных региональных телекомпаний, заявляет председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль на официальном сайте.

"Зато трансляция всех украинских национальных телеканалов прекращена, вместо них опять же бесплатно в эфир подаются российские телеканалы и радиостанции. Но это еще не все. Луганский филиал РРТ требует от частных телекомпаний, действующих на контролируемой Украиной территории, деньги за ретрансляцию (сигнал распространяется через передатчики, расположенные в Луганске)", - пишет Москаль.

Читайте также"ЛНР" готовит массовое производство фальшивой водки - МоскальПри этом в случае невыплаты РРТ угрожает украинским компаниям отключить вещание, пишет председатель ОГА.

"Такие вещи недопустимы, особенно если учесть, что сепаратистская и российская пропаганда транслируется в так называемой ЛНР на государственном оборудовании, то есть за счет украинских налогоплательщиков", - написал Москаль.

В связи с этим он обратился к премьер-министру Украины с просьбой принять безотлагательные меры для переноски Луганского филиала РРТ из Луганска в Лисичанск - на контролируемую Украиной территорию.