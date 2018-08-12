Голодание Сенцова: в РФ цинично посчитали, во сколько им обходится жизнь режиссера

По состоянию на 12 августа Сенцов голодает 91-й день.

В Федеральной службе исполнения наказаний России подсчитали, сколько тратят на лекарственное обеспечение и медицинское сопровождение незаконно заключенного в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже три месяца.

Соответствующие данные обнародованы на сайте российского ведомства.

В сообщении отмечено, что с тех пор, как Олег Сенцов объявил голодовку — на его врачебное обеспечение потратили более 95 тысяч рублей – это примерно 1350 долларов США.

В ФСИН также отчитываются, что за почти три месяца голодовки украинскому режиссеру предоставили 202 медицинские услуги на сумму 45 тысяч рублей (примерно 640 долларов).

В целом медицинское обеспечение Сенцова ежедневно для российской пенитенциарной службы обходится в 1100 рублей (примерно 15 долларов США).

Там уверяют, что лекарственные препараты для поддержания основных функций и систем организма в медицинской части учреждения, где содержится незаконно осужденный украинский режиссер, "есть в достаточном количестве и ассортименте".

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В ночь на 12 августа российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что самолет с Олегом Сенцовим вылетел из города Салехард, и, вероятно, направляется в Киев. Однако впоследствии она написала, что больше не имеет никакой информации о предполагаемом самолете из политзаключенным и предполагает, что ей предоставили недостоверные данные. После этого российские тюремщики сообщили, что Олег Сенцов не покидал колонию в городе Лабытнанги.

7 августа адвокат Дмитрий Динзе после визита к Сенцову сообщил, что состояние украинского режиссера ухудшается. По словам сестры Сенцова Натальи Каплан, «все не просто плохо, все катастрофически плохо». В то же время украинский режиссер сообщил, что не собирается прекращать голодовку.

Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. 31 мая он заявил, что его «не интересует обмен», ведь он - «человек, который идет до конца».

Сенцов и крымчанин Александр Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.