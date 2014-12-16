За сутки боевики 9 раз обстреляли позиции сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

По данным пресс-центра, на протяжении суток ситуация в зоне проведения Антитеррористической операции существенно не изменилась.

Используя паузу в проведении боевых действий, террористические группировки продолжают атаки на позиции наших войск с использованием артиллерийско-минометного вооружения, “Градов” и стрелкового оружия.

Читайте такжеБоевики начали активно глушить связь между подразделениями сил АТОИтак, за минувшие сутки штабом АТО учтено 9 случаев открытия огня со стороны террористов. Районами наибольшей активности бандгрупп остаются Луганский, Донецкий, и Дебальцевский плацдармы.

В результате несоблюдения террористами режима прекращения огня в зону поражения попали позиции наших войск в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Трудовской, Дебальцево, Чернухино.

«Дважды огонь террористы целенаправленно вели по жилым кварталам населенных пунктов. К счастью, в этот раз, обошлось без жертв среди мирного населения», - отмечается в сообщении.