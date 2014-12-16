На Дебальцевском плацдарме боевиков усилили «казачьей гвардией» - ИС
09:19, 16 декабря 2014Политика
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На Дебальцевском плацдарме в районе Никишино и Чернухино российско-террористические войска получили подкрепление в виде нескольких рот «казачьей гвардии».
REUTERS
Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».
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