На Дебальцевском плацдарме боевиков усилили «казачьей гвардией» - ИС

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

Читайте такжеБоевики начали активно глушить связь между подразделениями сил АТО«Боевики из данных бандформирований одеты в новую зимнюю форму российского образца, хорошо вооружены и оснащены. На вооружении - до 20 единиц бронетехники», - говорится в сообщении.