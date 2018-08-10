Шанс есть: букмекеры уже принимают ставки, что Вакарчук объявит о походе в президенты на День Независимости

Предполагается, что лидер группы "Океан Ельзи" может объявить о своем решении на традиционном большом концерте в День независимости Украины 24 августа.

Украинские букмекеры открыли прием ставок по поводу того, объявит ли Святослав Вакарчук о том, что идет в президенты.

Шансы музыканта они оценивают с вероятностью 50 на 50. Об этом сообщает sportarena.com. Предполагается, что лидер группы "Океан Ельзи" может объявить о своем решении на традиционном большом концерте в День независимости Украины 24 августа, который пройдет на стадионе "Олимпийский".

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"Ориентируясь на слухи, (букмекер) организовал ставки на то, объявит ли Вакарчук о своем выдвижении в президенты на концерте 24 августа. Контора оценивает шансы на это 50 на 50. Коэффициент на то, что он это сделает - 1,87. Столько же и на обратный вариант", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, по мнению нардепа Виктории Сюмар, предсказать результаты выборов президента Украины будет сложно, если в них примут участие певец Святослав Вакарчук и комик Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук обогнали нынешнего президента Петра Порошенко в рейтинге кандидатов на пост президента.