Если Вакарчук и Зеленский пойдут на выборы президента, то предсказать результаты будет сложно - нардеп

Нардеп Сюмар считает, что Вакарчук и Зеленский изменят политическую карту, потому что могут "получить очень серьезно от всех, кто не определился с выбором, а это 25%".

Нардеп Виктория Сюмар считает, что предсказать результаты выборов президента Украины будет сложно, если в них примут участие певец Святослав Вакарчук и комик Владимир Зеленский.

Об этом она рассказала в интервью "Украинской правде". "Если выходят Вакарчук и Зеленский, то предсказать результаты выборов чрезвычайно сложно. Они могут получить очень серьезно от всех, кто не определился с выбором, а это 25%. Если люди не определились в отношении старых политиков, значит, они ждут чего-то нового. Я часто слышу фразы, что мы дожились до того, что певец, комик могут быть кандидатами в президенты. На самом деле это голосование не столько за Вакарчука или Зеленского. Это голосование с фигой в кармане старым политикам, которые достали", - заявила она.

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По мнению Сюмар, у них "огромные перетоки друг между другом". "Но они не сбивают друг друга, потому что один работает на нише молодых прозападных, а второй на ниши провосточных и южных. И действительно, это могла бы быть очень сильная связка на уровне стандартов новой политики против старой политики, от которой все устали. И это был бы тот конфликт, которого общество требует. Потому что каждые выборы — это конфликт власти и оппозиции", - добавила Сюмар.

Также нардеп считает, что Зеленский будет участвовать в выборах. "По крайней мере, эта ниша молодого Востока и Юга остается полностью пустой. На восточном поле работает Бойко в категории старых политиков. Рабинович пытается где-то показать, что он какой-то новый, но я думаю, что они между собой договорятся и будет концентрация в одного кандидата. Но вот ни один из них не зайдет в нишу молодых", - подытожила Сюмар.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук обогнали нынешнего президента Петра Порошенко в рейтинге кандидатов на пост президента.