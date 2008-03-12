Институт Горшенина представит результаты программы исследований «Ментальные основы выбора»

13 марта 2008 года в 16:00 состоится презентация результатов годовой программы исследований Института Горшенина «МЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВЫБОРА», которая будет проходить по адресу: ул. А. Тарасовой, 5 (Hyatt Regency Kiev, зал London).

В конце 2006 года Институт Горшенина начал исследовательскую программу «МЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВЫБОРА». Мы поставили перед собой сложную задачу понять, не кого и что выбирают украинцы, а почему выбирают. Отсюда уникальность методики и полученных результатов.

За время действия программы исследования получили более 40 тысяч публикаций, комментариев и откликов во всем мире. Украинские и мировые СМИ постоянно используют результаты исследований для подготовки материалов, среди них Al Jazeera, The Daily Telegraph, Deutsche Welle, Angus Reid, Lexis Nexis News, радио BBC, Голос Америки, Голос России, Белорусский телеканал ОНТ, УНИАН, Интерфакс, РИА Новости, Зеркало Недели, КоммерсантЪ-Украина, Независимая газета, Корреспондент, Дело, Утро.ru, Rambler, Союз-Инфо, Взгляд, Гуляй-поле, Новая политика, Комсомольская правда и другие.

Институт Горшенина является членом международной социологической ассоциации ESOMAR.

Выводы годовой программы исследований «МЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВЫБОРА», в первую очередь, имеют прикладную ценность для первых лиц государства, политиков, сотрудников государственных учреждений и спецслужб – всех тех, от кого зависят судьбы Украины и украинцев, а также представителей иностранных посольств, ассоциаций и служб – для тех, кто желает понимать реальную картину происходящего в Украине.

На презентацию приглашены: глава ВР Украины Арсений Яценюк, первый Президент Украины Леонид Кравчук, посол РФ в Украине Виктор Черномырдин, первый вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов, народные депутаты Украины - Ринат Ахметов, Тарас Стецькив, Александр Голуб, бизнесмены Виктор Пинчук и Сергей Тарута, академик НАН Украины Мирослав Попович, журналисты Савик Шустер, Андрей Куликов, Роман Чайка, Виталий Портников, деятели культуры и искусства, представители иностранных государственных институтов и ведомств.