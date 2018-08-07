Бывший партнер Манафорта заявил, что их компания сотрудничала с Порошенко в 2014 году

Компания Манафорта не получила полноценного гонорара за политические консультации в Украине после побега Виктора Януковича в Россию.

Компания бывшего руководителя избирательного штаба президента США Дональда Трампа и советника экс-президента Украины Виктора Януковича Пола Манафорта, которая занималась политическими консультациями, помогала президенту Украины Петру Порошенко в 2014 году.

Как сообщает сайт телеканала NBC News, об этом во время дачи показаний в суде сказал Рик Гейтс, бывший бизнес-партнер Манафорта.

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"Гейтс сказал, что последней избирательной кампанией, когда он и Манафорт работали в Украине, были парламентские выборы в Украине в октябре (2014) в интересах "Оппозиционного блока". Компания Davis Manafort Partners, Inc. (компания Манафорта, осуществлявшая политические консультации - УНИАН) предоставляла помощь Петру Порошенко", - сообщает телеканал. Также сказано, что тогда Манафорту и Гейтсу не были полностью выплачены дивиденды.

Кроме того, по словам Гейтса, источники Манафорта для получения доходов после побега Януковича в Украине "существенно сократились".

Прокурор Грег Андерс спросил Гейтса, имел ли Манафорт трудности с оплатой счетов, на что экс-партнер Манафорта ответил, что он сталкивался с трудностями.

Как сообщал УНИАН, дело Манафорта является частью расследования спецпрокурора Департамента юстиции США Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, чтобы склонить их результат в пользу Трампа.

Манафорту предъявлено обвинение в отмывании денег, которые он получил, работая в Украине. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины Януковича.

В обвинении Федеральной коллегии присяжных, направленном в окружной суд в Вашингтоне, отмечается, что Манафорт и его бизнес-партнер Рик Гейтс за сотрудничество с окружением Януковича получили десятки миллионов долларов. В частности, между 2006 и 2015 годами они выступали в качестве незарегистрированных агентов правительства Украины, политических сил Партии регионов и «Оппозиционного блока».