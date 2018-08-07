Сегодня от Климкина требовали способствовать экстрадиции Ставицкого из Израиля

Скандальный соратник экс-президента-беглеца, бывший министр энергетики - Эдуард Анатольевич Ставицкий - стал гражданином Израиля.

7 августа под стенами МИД Украины состоялась общественная акция под лозунгом «Вернуть преступника Ставицкого в Украине!». Участники требовали у Павла Климкина направить запрос в МИД Израиля об экстрадиции Эдуарда Ставицкого в Украину, который скрывается в Израиле от правоохранительных органов.

Также, во время акции звучали призывы в адрес дипломатического корпуса Украины в Израиле способствовать отмене израильского гражданства Ставицкого, который приобрел его незаконно через фальсификацию документов в Немировском ЗАГСе.

Напомним, еще в начале марта 2014 Генеральной прокуратурой Украины введен громкое расследование ряда украинских чиновников времен Януковича. Среди них и бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий. Всех «эксов» обвиняют в незаконном завладении госимуществом путем злоупотребления должностными полномочиями, в экономических преступлениях, а также в приказах о расстрелах на Майдане.

Однако через четыре года после той кровавой зимы, большинство расследований до сих пор тормозят. Одной из причин называют побег практически всех фигурантов. Ни одного из них в Украине пока нет - кто вслед за Януковичем бежал в Россию, кто в Европу, а некоторые даже в страны Ближнего Востока.

В частности, скандальный соратник экс-президента-беглеца, бывший министр энергетики - Эдуард Анатольевич Ставицкий - стал гражданином Израиля.

Однако, по сообщениям СМИ, для получения израильского гражданства Ставицкий использовал подлог. По данному факту отделом СБУ в Винницкой области начато уголовное производство сразу по двум статьям: внесение заведомо ложной информации в служебные документы и организация внесения этой ложной информации, а также несанкционированные изменения информации, обрабатываемой в автоматизированных системах.

То есть, к внушительному списку инкриминируемых господину Ставицкому преступлений добавилось еще два: подделка документов и внесения их в электронные базы для незаконного получения гражданства Израиля.

По поручению участников сегодняшней акции, ОО «Студия политического Смысла» передала в секретариат Министра МИД Украины обращение о содействии экстрадиции Ставицкого из Израиля с целью дальнейшего суда над ним по украинским законам.

Напомним, что 26 июля неравнодушные граждане и коалиция общественных организаций требовали от израильских властей лишения Ставицкого гражданства и экстрадиции его в Украину.

Днем ранее, 25 июля, во Генеральной прокуратурой Украины требовали расшевелить уголовные дела против Ставицкого и привлечения его к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины.