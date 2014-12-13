Президент предоставил украинское гражданство экс-главе МВД Грузии
21:28, 13 декабря 2014Политика
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Президент Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гражданства Украины кандидату на должность первого заместителя МВД Эке Згуладзе.
Экатерине Згуладзе стала гражданкой Украины / @poroshenko
Об этом глава государства написал на странице в "Твиттере".
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"Подписал указ о предоставлении гражданства Украины претендентке на должность первого заместителя МВД - госпоже Згуладзе", - написал он.
"Как президент рассчитываю на то, что уникальная роль Екатерины Згуладзе в правительстве позволит реформировать систему МВД советского типа в европейскую", - отметил президент.
Підписав Указ про надання громадянства України претендентці на посаду першого заступника МВС - пані Згуладзе pic.twitter.com/Z3Z6YLLiL7
— Петро Порошенко (@poroshenko) December 13, 2014
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