Селезнев: в аэропорту Донецка провели ротацию личного состава сил АТО
17:56, 13 декабря 2014Политика
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Ротация личного состава украинских подразделений, которые защищают донецкий аэропорт, осуществляется в настоящее время под контролем международных наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
В аэропорту Донецка прошла ротация сил АТО \ Голос Украины
Об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев на своей странице в соцсети.
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«Благодаря военной дипломатии ротацию удалось провести без единого выстрела и потерь среди украинских военнослужащих. Объект находится под контролем сил АТО», - подчеркивается в сообщении Владислава Селезнева.
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