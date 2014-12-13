Селезнев: в аэропорту Донецка провели ротацию личного состава сил АТО

Об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев на своей странице в соцсети.

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«Благодаря военной дипломатии ротацию удалось провести без единого выстрела и потерь среди украинских военнослужащих. Объект находится под контролем сил АТО», - подчеркивается в сообщении Владислава Селезнева.