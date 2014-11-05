Донецкие "киборги" держат боевиков под креслами (фото)

Их выложил в Facebook журналист и волонтер Паша К.

На фото видно, что пленных кладут на пол со связанными руками, прикрыв их сверху рядами кресел.

"Метод хранения опасных и агрессивных преступников от наших киборгов. Ни один пленный во время хранения не пострадал и все они уже обменяны", - написал волонтер.

Читайте такжеОпубликовано новое видео о «киборгах» из Донецкого аэропортаТакже на фото зафиксированы вооружение, нашивки и российский паспорт одного из боевиков.