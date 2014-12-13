Глава МИД Дании: ЕС должен расширить ограничения против Крыма, а санкциям против РФ нужно дать время

ЕС должен расширить санкции в отношении аннексированного Россией Крыма. Такое мнение высказал министр иностранных дел Дании Мартин Лидегор в интервью Bloomberg, передает Украинская правда.

"Когда речь идет о Крыме, я надеюсь, мы сможем договориться о некоторых действиях, которые четко дали бы понять, что Европейский Союз не признает аннексию Крыма и будет продолжать вводить санкции в отношении Крыма для того, чтобы продемонстрировать это", - отметил он.

По его словам, ЕС намерен сохранять действующий режим санкций в отношении России.

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Однако, как отметил Лидегор, уже внедренным санкциям нужно время, чтобы "продемонстрировать свою полную силу".

Именно поэтому, по его мнению, ужесточать санкции против России пока нет потребности.

"Сохранение нынешнего режима санкций - это тоже выбор, и он будет иметь все большее влияние на российскую экономику. Я не вижу причин, чтобы снять санкции, потому что Россия не продемонстрировала действий по деэскалации; я думаю, что не имеет смысла прямо сейчас повышать уровень санкций", - отметил глава МИД Дании.

Как подчеркнул он, суть санкций - оказать давление на политику Путина, а не способствовать коллапсу российской экономики.

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Как известно, ЕС расширит санкции в отношении туристической и энергетической отраслей Крыма.

Вместе с тем посол Украины при ЕС Константин Елисеев призвал ЕС запретить импорт своих товаров в Крыму.