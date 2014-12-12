ЕС еще не определился с возможным снятием санкций против соратников Януковича

Никакого решения по этому поводу пока нет, сообщил в пятницу в Брюсселе высокопоставленный европейский дипломат.

«Дискуссия в Совете еще продолжается, нет никакого решения», - сказал он.

Дипломат напомнил, что индивидуальные санкции были применены к более чем двадцати лицам за злоупотребления с бюджетными средствами, которые были связаны с прежним режимом президента Виктора Януковича. «Это было сделано в тесном сотрудничестве с украинскими правоохранительными органами, которые предоставили нам имена лиц, в отношении которых проводились расследования. Сейчас мы получили новости из Киева, от правоохранительных органов, что касательно некоторых из этих людей расследование больше проводиться не будет. Тогда появляется вопрос, должны ли мы вычеркнуть из списка этих людей», - пояснил он ситуацию.

Читайте такжеЕС может снять санкции с Портнова и еще 15 соратников Януковича - СМИЕвропеец отметил, что каждое из этих более чем двадцати дел «должно быть тщательным образом рассмотрено». «Поэтому мы должны посмотреть на это очень внимательно, работа продолжается», - подчеркнул он.