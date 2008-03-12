Временные рамки вступления Украины и Грузии в НАТО определят в Бухаресте?

На саммите НАТО в Бухаресте будут определены временные рамки вступления Украины и Грузии в Альянс.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом заявил помощник Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Дэниел ФРИД, исполняющий также обязанности заместителя госсекретаря по политическим делам.

"Украина и Грузия не готовы к членству в НАТО прямо сейчас, что они сами и сознают. Но мы можем помочь им подготовиться. Определение временных рамок будет ключевым вопросом на саммите альянса в Бухаресте", - сказал Д.ФРИД, выступая во вторник на слушаниях в американском сенате.

Отвечая на вопрос одного из сенаторов о том, что думают на сей счет члены Альянса, Д.ФРИД отметил: "Разные страны имеют разные взгляды, и дискуссия продолжается. Мы работаем с нашими союзниками".

По его словам, критерием при принятии решения являются интересы Украины, Грузии и НАТО, а не "давление извне". Д.ФРИД подчеркнул, что "дебаты продолжаются, и это непростой правовой вопрос".

Как сообщал УНИАН, в середине января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и спикер Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК направили письмо руководству НАТО с просьбой о присоединении к ПДЧ. Украина рассчитывает, что решение о присоединении может быть принято на апрельском саммите НАТО в Бухаресте.

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ также обратился к руководству НАТО с письмом о присоединении его страны к ПДЧ.

6 марта главы МИД стран-членов НАТО на заседании в Брюсселе не приняли никакого решения в отношении присоединения Украины и Грузии к ПДЧ, и рассмотрение вопроса автоматически перенесено на саммит НАТО в Бухаресте 2-4 апреля.