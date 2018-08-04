Порошенко проведет совещание с руководителями зарубежных дипучреждений Украины

Во время совещания президент планирует скоординировать действия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности государства.

Президент Петр Порошенко проведет совещание с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины в конце августа.

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Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

«В условиях чрезвычайных вызовов нашему государству очень важно иметь мощное и эффективное дипломатическое войско. В конце этого месяца в рамках совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины скоординируем действия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности государства и определим ключевые приоритеты по всему комплексу наших внешних сношений», - написал Порошенко.

«Победы наших дипломатов не менее важны, чем наших воинов на фронте!» - отметил он.