Янукович-младший вывел свой отель «Братислава» на Лондон и Кипр

Об этом говорится в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, сообщает INSIDER.

Ранее 51% акций гостиницы принадлежало ООО "Келис Консалтинг", а 41,4% - ООО "БАМ Строй" (которое засветилось в выводе имущества Минобороны в Донецке в частную собственность).

Владельцы "Братиславы" связаны с бизнесом Александра Януковича, который сейчас объявлен в розыск и скрывается в России. Сегодня бывший украинский бизнесмен судится в суде ЕС, требуя снятия с него санкций.

Как известно, старший сын бывшего президента Украины во времена его правления активно развивал гостиничный бизнес. В гостиничный холдинг Януковича должно было войти 15 отелей - от хостелов до отелей класса де-люкс. В их числе "Шахтер" и "Ева" в Донецке, "Братислава" в Киеве.

Новыми владельцами киевского отеля стали четыре компании: две из Лондона, и по одной из Шотландии и Кипра.

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В частности, на лондонские компании Tagor Trade Ltd и Anglia Central Llp записали 24% и 20,7% соответственно. Шотландский Kellano Inter Lp получила 24%, а кипрская Calamesanto Ltd - 23,7%.

Tagor Trade создана в июле 2014 года в Лондоне. Ее директором является Джордж Кастилло - гражданин Белиза. Конечным бенефициаром компании записано еще одно юрлицо из Лондона - Oloniya Ltd. Информация о других участников отсутствует.

Трехзвездочный отель "Братислава" находится на левом берегу Днепра и эксплуатирует 337 номера. За 2013 год получил 21 млн грн. чистой прибыли.