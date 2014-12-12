130 фур девятого "гумконвоя" РФ направились к границе

Об этом ТАСС сообщили в управлении организации информирования населения МЧС.

"Колонна из более 130 автомобилей вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области и следует к российской границе", - сказал представитель ведомства.

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Сообщается, что грузовики везут более 1,2 тыс. тонн гуманитарной помощи. Среди грузов якобы молочные, мясные, рыбные консервы, сахар, а также оборудование и материалы для обеспечения работы социально значимых объектов.

С 23 августа украинскую границу пересекло уже 8 автоколонн, которые, по утверждению российской стороны, доставляют на Донбасс "гуманитарную помощь".

Российские «гуманитарные колонны» въезжали в захваченные боевиками и российскими войсками районы Донбасса без разрешения украинской стороны и без сопровождения представителей Красного Креста.

В украинском МИД подчеркивают, что российских гуманитарных конвоев не существует, и это еще один из способов обеспечения боевиков.

Кроме того, наблюдались случаи вывоза этими конвоями оборудования украинских заводов и угля из шахт с неподконтрольных государству территорий Донбасса.