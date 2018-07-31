ЕС ввел санкции против 6 компаний, причастных к строительству Крымского моста

Санкции введены из-за дальнейшего укрепления контроля России над оккупированным украинским Крымом.

Совет Европейского Союза ввел санкции против 6 компаний, причастных к незаконному строительству моста через Керченский пролив в оккупированный Россией Крым.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

"Совет ЕС добавил шесть компаний в список тех, кто подпадает под ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Они включены в список из-за участия в строительстве Керченского моста, который соединяет Россию с незаконно аннексированным Крымским полуостровом. Своими действиями они поддерживали укрепление контроля России над аннексированным Крымским полуостровом, которые, в свою очередь, еще больше подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - говорится в сообщении.

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В этой связи сказано, что ограничительные меры касаются замораживания активов этих шести компаний в ЕС. В то же время европейские компании и лица из ЕС не могут вести дела с этими компаниями и предоставлять им какие-либо средства.

В связи с указанным решением Совета ЕС общее количество компаний, против которых введены санкции за оккупацию Крыма, увеличилось до 44. Ранее ЕС ввел запрет на въезд и замораживание активов в отношении 155 человек, причастных к нарушению территориальной целостности Украины в связи с аннексией Крыма.

В Официальном журнале ЕС сообщается, что санкции вводятся в отношении «АО «Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург», «ПАО «Мостотрест», «Судостроительный завод «Залив», «ООО «Стройгазмонтаж» (групп СГМ), «OOO «Стройгазмонтаж-Мост» и «АО «ВАД».

Санкции вступают в силу 31 июля 2018 года.

В ЕС напомнили, что другие ограничительные меры, введенные из-за ситуации в Украине, касаются конкретных секторов российской экономики - банковского, финансового и энергетического секторов РФ. Эти санкции действуют до 31 января 2019 года. Кроме того, санкции, введенные из-за незаконной аннексии Крыма и Севастополя, действуют до 23 июня 2019 года.

Как сообщал УНИАН, церемония открытия транспортного перехода через Керченский пролив состоялась 15 мая. Первой по мосту из Кубани в аннексированный Крым проехала колонна строительной техники во главе с КамАЗом, которым управлял президент России Владимир Путин.