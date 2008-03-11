Черновецкий написал открытое письмо Тимошенко

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что не будет отчитываться перед Кабинетом министров о деятельности столичной горгосадминистрации, а согласен докладывать по этому вопросу Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

Об этом идет речь в открытом письме Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, текстом которого располагает УНИАН.

В письме, в частности, отмечается, что киевская городская власть пытается максимально деполитизировать свою работу.

“Вполне очевидно, что излишняя политизация работы правительственной команды – это явление временное. Но она на сегодняшний день присутствует во многих вопросах”, - отмечает в то же время Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

“Очевидно, что и в киевской проблематике политические страсти правительственных чиновников часто берут верх над здравым смыслом. В частности, максимально политизировано выглядит подготовка отдельных министров к заседанию так называемой «следственной комиссии Кабмина» по Киеву”, – говорится в письме. Потому киевский городской председатель отказывается принимать участие в работе “так называемой «следственной комиссии Кабмина» и заседании КМУ, посвященном этой тематике”.

“Убежден, что это политическое представление является фарсом, и не имеет целью установить истину, а лишь выполнить политический заказ”, - продолжает мэр столицы.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отмечает, что как Киевский городской председатель будет отчитываться перед Президентом Украины, который “согласно букве и духу Конституции и законов Украины наделен необходимым уровнем легитимности”.

Также Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что готов отчитываться перед Киевской громадой, которая наделила его властными полномочиями.

Справка УНИАН. Среди вопросов повестки дня завтрашнего Кабмина значится и отчет председателя КГГА о выполнении актов законодательства и решении актуальных проблем развития Киева. Отчет включен в блок тем, отнесенных к приоритетным вопросам государственной политики. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ должен присутствовать как докладчик на этом заседании.