Россия предлагает обсуждать вопрос об украинской границе с боевиками

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал журналистам в Москве официальный представитель МИД России Александр Лукашевич, комментируя призыв президента Украины Петра Порошенко к России закрыть границу между двумя странами, чего будет достаточно, чтобы на протяжении нескольких недель достичь «мира и стабильности в Украине».

«Я видел на лентах заявление президента Украины, которое он сделал на итоговой пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Австралии. Если честно, то вызывают недоумение и конфуз подобные высказывания. Во-первых, мы уже неоднократно говорили, что представителей вооруженных сил РФ не было и нет в Украине, поэтому выводить нечего. Что касается границы: с нашей стороны граница абсолютно обеспечена, на двух КПП размещены наблюдатели ОБСЕ… Что касается участка украинской границы, которая пока не находится в зоне контроля украинских властей, то здесь впрямую нужно договариваться с представителями Донецкой и Луганской областей», - сказал Лукашевич.

Читайте такжеРоссийские подразделения покинули территорию Херсонской области - Генштаб ВСУОн заявил, что «вопрос о закрытии границы вообще никогда не ставился в такой плоскости. Речь шла о наблюдении ОБСЕ за всем участком российско-украинской границе».

По словам Лукашевича, это непубличная часть Минских договорённостей, но для такого шага нужно получить от Киева гарантии безопасности «сепаратистам», амнистию и обеспечить решение социально-экономических проблем. Он подчеркнул, что только после этого можно переходить к организации мониторинга на совместной границе.

Как сообщал УНИАН, президент Порошенко в ходе визита в Австралию призвал Россию прекратить поддержку террористов на востоке Украины и вывести российские войска с украинской территории. Он также призвал Россию закрыть границу между двумя странами и добавил, что этого будет достаточно, чтобы на протяжении нескольких недель достичь «мира и стабильности в Украине».