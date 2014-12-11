Порошенко - России: Пожалуйста, выведите войска и закройте границу
07:28, 11 декабря 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко попросил Россию остановить конфликт на востоке Украины, передает Agence France-Presse.
REUTERS
«Пожалуйста, остановите огонь. Пожалуйста, отпустите заложников. Пожалуйста, выведите войска с моей территории», — заявил украинский президент в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Тони Эбботтом, передает Газета.ру.
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Кроме того, Порошенко попросил Россию закрыть границу с Украиной.
«Пожалуйста, закройте границу. Я обещаю, если вы закроете границу, в течение одной, двух, трех недель это приведет к миру и стабильности на Украине», — считает он.
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