Порошенко - России: Пожалуйста, выведите войска и закройте границу

«Пожалуйста, остановите огонь. Пожалуйста, отпустите заложников. Пожалуйста, выведите войска с моей территории», — заявил украинский президент в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Тони Эбботтом, передает Газета.ру.

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Кроме того, Порошенко попросил Россию закрыть границу с Украиной.

«Пожалуйста, закройте границу. Я обещаю, если вы закроете границу, в течение одной, двух, трех недель это приведет к миру и стабильности на Украине», — считает он.