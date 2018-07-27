В Словакии разгорелся скандал из-за дипломата РФ, который обозвал посла Украины "дебилом"

Речь идет о запланированном на август визите группы словацких депутатов в оккупированный Крым. Посол Юрий Мушка предупредил депутатов, что их визит будет нарушением законов Украины, а российский дипломат обозвал его за это.

В парламенте Словакии требуют высылки российского дипломата Дмитрия Ковалькова, который грубо оскорбил посла Украины в Братиславе Юрия Мушку.

Об этом сообщает издание Aktuality, передает "Европейская правда".

"Браво, господин Данко. Вы смелый человек и настоящий государь. А посол Украины просто д***ил" - написал Ковальков на странице спикера словацкого парламента Андрея Данко в Facebook. Данко ранее заявил, что посол Украины не должен указывать депутатам Словакии, куда им ехать или не ехать.

Речь идет о запланированном на август визите группы словацких депутатов в оккупированный Крым. Юрий Мушка предупредил депутатов, что их визит будет нарушением законов Украины и не останется без ответа.

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Спикер Андрей Данко, который является лидером националистической партии SNS, и руководящая партия Словакии Smer-SD течение нескольких дней не реагируют на недипломатическое поведение старшего советника российского посольства. Однако высказывания российского дипломата вызвали возмущение других депутатов.

"Это не только противоречит его статусу, который соотносится с оккупацией территории славянского государства другим славянским государством, но он является дипломатом крупнейшего славянского государства, который вульгарно обзывает своего славянского брата" - заявил депутат оппозиционной либеральной партии SaS Мартин Клус, который в партии отвечает за международное направление.

По его мнению, Ковальков должен как минимум попросить прощения у украинского посла или подумать над выездом из Словакии.

Депутат консервативной партии OĽaNO Вероника Ремишова раскритиковала спикера за отсутствие реакции на оскорбление украинского посла, заявив, что его безответственность вредит национальным интересам Словакии.

Ранее спецпредставитель Путина информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Крутских обозвал Европу "моськой", а РФ назвал "киберслоном".