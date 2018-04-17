Спецпредставитель Путина рассказал о желании выпить и обозвал Европу "моськой", а РФ назвал "киберслоном" (видео)

10:41, 17 апреля 2018
Мир
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Об этом он заявил во время организованной российским правительством конференции по вопросам информационной безопасности в немецком Гармиш-Партенкирхене, передает "ЕвроПравда".

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"На что мы рассчитываем? Мы все хотим умереть? Мы что, не хотим сегодня вечером выпить во время приема здесь, в Гармише? Поэтому я хочу воспользоваться моментом и заверить всех: Россия стала другой. Мы никого не боимся и говорим это не из наглости. Но мы не простим ни одного киберудара", - сказал Крутских.

Спецпредставитель президента РФ заверил, что Россия не ограничится устными ответами.

"Поэтому если вы желаете, ваша маленькая моська в Европе полает на российского киберслона - мы не будем на это реагировать устно и комментировать каждые выпады", - заявил Крутских.

Напомним, США и Великобритания в понедельник обвинили российское правительство в масштабной кибератаке на государственные и частные компании.

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Теги: #Россия#Путин#кибератака