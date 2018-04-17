Спецпредставитель Путина рассказал о желании выпить и обозвал Европу "моськой", а РФ назвал "киберслоном" (видео)

Спецпредставитель российского президента заявляет, что РФ стала другой, она не "простит киберудара".

Спецпредставитель президента РФ по информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Крутских заявил, что Россия не простит ни одного киберудара.

Об этом он заявил во время организованной российским правительством конференции по вопросам информационной безопасности в немецком Гармиш-Партенкирхене, передает "ЕвроПравда".

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"На что мы рассчитываем? Мы все хотим умереть? Мы что, не хотим сегодня вечером выпить во время приема здесь, в Гармише? Поэтому я хочу воспользоваться моментом и заверить всех: Россия стала другой. Мы никого не боимся и говорим это не из наглости. Но мы не простим ни одного киберудара", - сказал Крутских.

Спецпредставитель президента РФ заверил, что Россия не ограничится устными ответами.

"Поэтому если вы желаете, ваша маленькая моська в Европе полает на российского киберслона - мы не будем на это реагировать устно и комментировать каждые выпады", - заявил Крутских.

Напомним, США и Великобритания в понедельник обвинили российское правительство в масштабной кибератаке на государственные и частные компании.