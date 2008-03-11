Тимошенко назвала условие выработки позиции Украины по Косово

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что для выработки позиции относительно Косово Украина должна определиться, воспринимать ли решение проблемы края как уникальное явление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам в Брюсселе.

«Нужно определиться концептуально, как рассматривать этот вопрос: как уникальное явление в мире, или в контексте существования Приднестровья, Абхазии, Осетии и т. д.», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Если Украина и мировые организации определятся с тем, как воспринимать это явление, Украина сможет принять и соответствующие решения», - добавила украинский премьер-министр.

Она также отметила, что на сегодня вопрос Косово дискутируется украинским политикумом.