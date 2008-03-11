Тарасюк думает, что Меркель не понимает, о чем говорит?

Заместитель председателя фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, председатель парламентского Комитета по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК считает, что мнение канцлера ФРГ Ангелы МЕРКЕЛЬ относительно неготовности вступления Украины в НАТО не должно распространяться на присоединение Украины к Плану действий относительно приобретения членства в Альянсе.

Об этом Б.ТАРАСЮК сказал в интервью официальному сайту блока “Наша Украина – Народная самооборона”, комментируя высказывания А.МЕРКЕЛЬ против вступления Украины в НАТО, поскольку этот шаг, якобы, противоречит мнению большинства граждан Украины.

“Нужно, чтобы кто-то объяснил канцлеру ФРГ разницу между Планом действий относительно приобретения членства и членством как таковым в НАТО. Ангела МЕРКЕЛЬ может не поддерживать вступление Украины в НАТО, пока не будет согласия большинства общества, но это не распространяется на присоединение к ПДЧ”, - сказал он.

Как напомнил Б.ТАРАСЮК, Верховная Рада приняла решение, что до того времени, когда Украину будут официально приглашать стать членом НАТО, должен состояться всеукраинский референдум по этому вопросу.

Заместитель председателя фракции НУ-НС выразил уверенность, что большинство граждан Украины, после широкой информационной кампании по вопросу НАТО, поддержит вступление страны в Североатлантический альянс.