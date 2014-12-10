Ярема заявил, что готов уйти в отставку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ярема заявил журналистам, комментируя требование депутатов за месяц показать результаты расследования уголовных дел, связанных с Майданом.

Отвечая на вопрос, может ли он пообещать, что за месяц выполнит условие депутатов и готов ли уйти в отставку, если нет, Ярема сказал: “Если парламент меня отправит, я готов уйти. Самое главное, чтобы были расследованы дела”.

Также он добавил, что считает справедливым предложение лидера фракции “БПП” Юрия Луценко, чтобы квалифицировать преступления бывших высокопоставленных чиновников против Майдана, то 255 статье Уголовного кодекса - созданию преступной организации.

Читайте такжеСрок расследования дел по фактам расстрелов на Майдане продлен“Этот состав преступления действительно существует, потому что Янукович организовал преступную организацию с целью узурпации власти и совершению преступлений”, - сказал генпрокурор.

В то же время он отметил, что не стоит объединять все 12 уголовных дел в отношении Майдана в одну, поскольку тогда вступает в норму статья Уголовного процессуального кодекса, которая дает только год на расследование преступления, а за этот срок прокуратура не успеет расследовать дела, если их объединят в одно.