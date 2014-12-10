Бюджет Министерства информполитики составит 4 миллиона гривень, в его состав войдет до 30 человек

Министр информационной политики Юрий Стець заявляет, что до конца недели он внесет в Кабмин положение о Министерстве информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал в комментарии журналистам после заседания Комитета ВР по свободе слова и информации.

Стець отметил, что на комитете представил положение о министерстве и будет представлять его сегодня же на Комитете по вопросам нацбезопасности и обороны.

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Он отметил, что министерство занимается разработкой стратегии информационной политики.

”И то, что называется или информационная война со стороны России, которая сейчас ведется против Украины”, - сказал министр.

Он отметил, что в министерстве будет работать от 20 до 30 человек. В составе министерства будет три департамента: первый будет заниматься информационной стратегией и разработкой концепции информационной безопасности.

”Соответственно мы должны этот департамент очень быстро прописать, сделать. Согласно программе действий правительства это должно быть реализовано в течение 2015 года”, - отметил Стець.

Второй департамент, пояснил он, ”создается под то, что называется сейчас” информационная война с Россией”.

”Очевидно, когда у нас подобных угроз военных не будет, то в нем не будет необходимости”, - сказал министр. По его словам, «третий департамент - это департамент внутренней коммуникации, межведомственный - для того, чтобы формировать ”единый мессидж от всей исполнительной власти, и здесь, в Украине, и на временно оккупированных территориях, и на западе”.

”Я вижу функционирование этого министерства лишь на время либо военного положения, либо военной агрессии или работы во время антитеррористических операций. Соответственно, именно на это время и нужно, чтобы это министерство работало. После этого в нем нет необходимости”, - сказал Стець.

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Отвечая на вопрос о том, когда министерство сможет начать свою работу, он отметил, что будут проработаны поправки и предложения Комитета по свободе слова и информации, а также могут быть от Комитета нацбезопасности.

”Собрав все эти правки, в том числе от медиа-юристов, с их учетом, я внесу на заседании Кабинета министров положение об этом министерство. Это будет до конца недели”, - сказал министр.

Как сообщает Украинская правда, по словам Стеця, бюджет министерства составит около 4 млн грн.