Медведев запутался в "подарках" Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Медведев сказал в интервью российским телеканалам.

«Мы Украине подарили за счет газовых скидок более 80 млрд долл., я имею в виду за период 90-х годов, начале этого тысячелетия. За счет чего? Мы им продавали газ по 40-50 долл. за тысячу кубических метров. И лишь недавно перешли на цивилизованный способ определения цены», - сказал Медведев.

Он также в очередной раз обвинил украинскую сторону в «краже» так называемого технического газа, который необходим для обеспечения работы компрессорных станций для транспортировки российского газа через территорию Украины в Европу.

По словам Медведева, Украина шантажирует Россию.

«К сожалению, наши украинские партнеры далеко не всегда нам отвечали таким же цивилизованным образом. Конечно, это был бесконечный торг, иногда на грани шантажа, и очень часто это сопровождалось банальным воровством газа из трубы. Для того, чтобы это все прекратить, мы перешли с ними на контрактные отношения и по условиям продаж, и по условиям транспортировки», - сказал Медведев.

Читайте такжеМедведев признал, что санкции Запада вредят РоссииКак сообщал УНИАН, 22 апреля Медведев во время выступления в Госдуме заявил, что помощь Украине за годы независимости со стороны России составляет 250 млрд долларов.

«...Это объем поддержки, которую мы за всю постсоветскую историю предоставили нашим украинским друзьям и братьям за счет различных преференций, включая нерыночные условия торговли газом», - сказал Медведев.

Ранее Медведев оценивал такую «помощь» в 100 млрд долл.

«Я сейчас не буду оперировать какими-то длинными цифрами, скажу лишь одно, что даже на скидках, которые предоставлялись на газ, на нерыночных правилах торговли газом за период развития Украины как независимого государства, я думаю, страна сэкономила более 100 млрд долларов. Такие подсчеты есть, это не фантомные цифры, это реальные цифры. Другое дело, что мы это делали искренне, исходя из добрых, дружеских чувств, которые мы имели и имеем к Украине», - сказал Медведев.