В деле об убийствах на Майдане объявлено подозрения 14 лицам - Горбатюк

В отношении 7 лиц обвинительные акты направлены в суд, 6 - в розыске.

По делу относительно событий на Майдане 18 февраля 2014 года в общем объявлено о подозрении 14 лицам. Среди них Янукович, Захарченко, Гриняк, а также бывшее руководство полиции и "Беркута".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Начальник Управления общественной безопасности Национальной гвардии Украины Владимир Гриняк уже знакомится с материалами уголовного производства, в котором он является подозреваемым, в частности, в противодействии мирным собраниям во время событий на Евромайдане в Киеве 18 февраля 2014 года.

"В отношении 7 лиц обвинительные акты направлены в суд. И у нас один из подозреваемых в настоящее время знакомится с материалами уголовного производства. Ему объявлено о завершении (досудебного расследования - УНИАН). И он знакомится. Судом ограничен в ознакомлении. Суд установил срок - до мая. Это - бывший заместитель начальника Департамента общественной безопасности, а в настоящее время начальник Управления общественной безопасности Национальной гвардии Министерства внутренних дел", - сказал он.

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По его словам, следствие уже объявило в этом эпизоде подозрения 14 лицам.

«Если говорить о первой части 18 февраля, то на сегодня (кроме того, что установлены факты убийств 11 человек и более 500 получили огнестрельные ранения) по этим событиям расследовалось 17 уголовных производств. В целом сообщено о подозрении 14 лицам. Это, начиная с бывшего президента, министра внутренних дел, его заместителя, руководству киевской полиции, руководству "Беркута" - как киевского, так и других областей - и ряду сотрудников "Беркута", - отметил Горбатюк и уточнил, что 6 подозреваемых находятся в розыске.

Как сообщал УНИАН, экс-начальника Департамента общественной безопасности МВД, а ныне руководителя Управления общественной безопасности Нацгвардии Гриняка подозревают в противодействии мирным собраниям, превышении власти и выплате бойцам спецподразделения МВД «Беркут» «премий».

Как ранее заявлял Горбатюк, во время Майдана «беркутовцы» и представители других правоохранительных подразделений получили наличными из «черной кассы» 50 миллионов гривень «премий» за противостояние митингующим.

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«Согласно показаниям отдельных свидетелей, в декабре 2013 года — феврале 2014 года в кабинете Гриняка размер одной выплаты составил 600-800 тысяч гривен, которые адресовались подчиненным подразделениям, по 5 тысяч гривен офицерам и по 3 тысячи – рядовым. Такие выплаты осуществлялись регулярно, и мы имеем данные, что общая сумма выплат — более 50 миллионов гривен”, - сказал Горбатюк. По его словам, у следствия есть показания бойцов, которые получали эти деньги под расписки.

В декабре 2016 года прокуроры в Печерском районном суде Киева ходатайствовали о содержании Гриняка под стражей, однако суд отпустил его на поруки двух народных депутатов. Депутаты заявили, что Гриняк якобы сотрудничал с сотнями «Самообороны Майдана», информируя их о планах правоохранителей в отношении акций протеста. Также суд не удовлетворил ходатайство прокуроров об отстранении Гриняка от должности начальника Управления общественной безопасности Нацгвардии.