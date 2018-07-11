Луценко ликвидировал Департамент спецрасследований Горбатюка, занимавшийся делами Майдана

Генпрокурор ликвидировал 4 самостоятельные структурные подразделения ГПУ.

Сегодня генеральный прокурор Юрий Луценко подписал приказ об организационных изменениях в структуре и штатном расписании Генеральной прокуратуры Украины, которым, в частности, ликвидирован возглавляемый Сергеем Горбатюком Департамент специальных расследований, занимавшийся расследованием преступлений во время Революции достоинства в 2013-2014 гг.

Как сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, организационные изменения имеют целью разграничение структурных подразделений, осуществляющих досудебное расследование и процессуальное руководство досудебным расследованием в ГПУ.

Так, приказом ликвидированы 4 самостоятельные структурные подразделения Генеральной прокуратуры, а именно: Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики; Департамент специальных расследований; Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями; и Управление процессуального руководства по уголовным производствам следственного управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.

Отмечается, что взамен в структуре ГПУ создано Управление специальных расследований как самостоятельное структурное подразделение «с той же штатной численностью, и одноименное управление в составе бывшего Департамента специальных расследований».

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При этом, отдел процессуального руководства по уголовным производствам следственного управления специальных расследований включен как отдельное подразделение в Департамент процессуального руководства по уголовным производствам, подследственным Государственному бюро расследований.

Также, согласно приказу, на базе 2-х других самостоятельных ликвидированных структурных подразделений создано 2 новых управления в составе Главного следственного управления Генпрокуратуры - Управление по расследованию уголовных производств в сфере экономики и Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Сергей Горбатюк заявил, что прокуроров возглавляемого им Департамента спецрасследований могут подчинить кому-то из заместителей генпрокурора Юрия Луценко, что может повредить расследованию дел по Майдану.

Горбатюк отметил, что в связи с созданием Государственного бюро расследований и возможным началом его деятельности, в Генпрокуратуре было объявлено о создании Департамента процессуального руководства, где будут объединены все отделы процессуального руководства ГПУ.

По словам Горбатюка, по сути, это будет означать разрушение команды прокуроров и следователей, которые работают в рамках одного департамента и принимают согласованные решения.

23 июня пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Департамент спецрасследований будет трансформирован в следственное управление, а процессуальные руководители перейдут в Департамент процессуального руководства.

25 июня Горбатюк обвинил руководство ГПУ - генпрокурора и его заместителей - в нежелании расследовать дела Майдана. «У руководства нет желания объективного расследования преступлений на Майдане. И это подтверждено сотнями документов. Эти руководители не должны занимать свои должности, потому что они уже столько нарушали закон, что должны нести ответственность за вмешательство в работу следователей или другие незаконные действия», - сказал он и уточнил: «В первую очередь, это генпрокурор Юрий Луценко и его заместители - Юрий Столярчук, Анжела Стрижевская, Анатолий Матиос. Эти лица совершали противоправные действия в ходе расследований дел Майдана».

6 июля Горбатюк заявил, что в Департамент пришли с внеплановой проверкой. По его словам, людей, которые хотели провести проверку, не пустили в Департамент, потому что они не смогли предоставить соответствующих документов относительно плана их проверки.

Сегодня, 11 июля, в пресс-службе ГПУ заявили, что проверка Департамента спецрасследований была плановой, а руководитель Департамента не создал соответствующие условия для ее проведения.