Кабмин пообещал украинцам в два раза сократить количество контролирующих органов

Об этом говорится в программе действий правительства.

При этом конечной целью сокращения контролирующих функций государства является приведение украинских регуляторных органов к стандартам Евросоюза.

В то же время, правительство намерено до 2017 года принять около 1500 национальных технических стандартов, гармонизированных со стандартами ЕС. При этом Украина намерена отказаться от технических стандартов, принятых еще в СССР.

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Кроме того, Кабмин собирается до 2017 года создать полную электронную базу технических стандартов, состоящую из 28 тыс. позиций.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли намерено сократить административное регулирование экономики путем внесения изменений в 51 законодательный акт. Реформы коснутся законодательных актов, которыми установлены общие принципы осуществления административных услуг и процедуры их предоставления в конкретных сферах хозяйственной деятельности, а также регулируется деятельность акционерных обществ.