Россия фактически продолжает аннексировать Донбасс – экс-премьер РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Касьянов заявил в Москве на заседании Гражданского дискуссионного клуба «Россия».

«Сегодня эти местные власти «ДНР» и «ЛНР» должны людей как-то обеспечивать, включая системы жизнеобеспечения - банковской системы нет, наличных нет, - это означает, что РФ должна поставлять туда все - не только гуманитарный конвой, а все! Это означает де-факто демонстрацию того, что территория аннексирована. Это означает, что Путин подходит к следующей границе новых санкций. Это означает, что через три месяца уже будет развязка, а если там появятся рубли, то все - в мире ни у кого не будет сомнений относительно всех этих лживых аргументов», - сказал Касьянов.

Он подчеркнул, что на оккупированных территориях существуют социальные проблемы, и украинское правительство на протяжении нескольких месяцев выполняло все социальные обязательства.

В то же время Касьянов отметил, что после того, как стало понятно, что ни «ДНРы», ни «ЛНРы» не выполняют Минские договоренности о прекращении огня, и плюс Россия не выполняет ничего», было принято решение о переносе социальных выплат только в случае выезда с оккупированных территорий.

Касьянов также напомнил, что контроль над украинско-российской границей не восстановлен, а беспилотники ОБСЕ сбиваются боевиками с помощью русского оружия.

По его словам, если Россия закроет границу, то за два-три месяца все эти «криминальные люди» разбегутся.

«Я не считаю, что компромисс относительно Украины вообще допустимый. Не считаю, что можно согласиться с нарушением территориальный целостности Украины», - сказал Касьянов.

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Он подчеркнул, что РФ является гарантом территориальной целостности Украины и взяла такие обязательства перед всем мировым сообществом.

«Договоренность о том, что Украина отказывается от ядерного статуса, никто не отменял, и Россия несет ответственность перед всем мировым сообществом. Фактически территориальная целостность Украины и являются частью глобальной безопасности. Сегодня происходит недопустимое», - подчеркнул Касьянов.

По его словам, аргументы РФ для оправдания агрессии против Украины «смехотворны и лицемерны» и постоянно корректируются.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Через эти действия США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.

19 сентября в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, по результатам которого был подписан меморандум. Документ состоит из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий. Согласно меморандуму, противоборствующие стороны обязуются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая.

Первые договоренности о прекращении огня были достигнуты на заседании контактной группы 5 сентября.

Однако на востоке Украины и боевики, и российские военные продолжают обстреливать мирное население и силы АТО.