Кабмин тратит столько бумаги, что можно выложить дорогу до Мадрида

Об этом пишет в блоге на "Украинской правде" журналист движения "Честно" Сергей Андрушко.

Он рассказал, что для правительства закупают бумагу австрийской компании Mondi марки IQ Premium.

Он стоит от 56 до 73 гривен за упаковку на 500 листов.

Андрушко напоминает, что летом Кабмин анонсировал переход на электронный документооборот.

Тогдашний министр Кабмина Остап Семерак обещал, что "только до 1 июля будет проходить параллельный документооборот (бумажный и электронный) при переписке между Кабмином и министерствами и другими органами исполнительной власти".

Читайте такжеВ Китае начали производить электроэнергию из старых банкнот

Теперь Семерак уже как народный депутат рассказал, что "в рамках секретариата Кабмина сократили потребление бумаги на 70 тысяч листов".

На вопрос, сколько еще продолжает Кабмин использовать бумаги, Семерак ответил: "Сказать трудно, наверное, листов с миллион используется. Мы на 2 миллиона гривен в месяц меньше тратим на бумагу".

"Если государство, по логике Семерака, сэкономила на 70 тысячах листов 2 миллиона гривен, то на 1 миллионе листов экономия составит более 28 миллионов, которые можно перечислить, например, на больницы, лекарства или на зарплаты профессиональных менеджеров Кабмина, которые умеют переписываться по электронке", - пишет Андрушко.

"Если выложить дорогу из бумаги, использованной в течение этого времени, то она достигнет от Киева до Кировограда. А годовым объемом бумаги можно выложить дорогу от Киева до Мадрида", - добавил журналист.

Не экономят на бумаге и в Верховной Раде, где, скажем, новоизбранным депутатам раздают пакеты с книгами, брошюрами и распечатанными законами, которые есть в свободном доступе на сайте Рады.