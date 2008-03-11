Симоненко обвинил Януковича в непоследовательности

Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО не исключает, что инициативу Компартии об отставке Арсения ЯЦЕНЮКА с должности председателя Верховной Рады могут поддержать и ряд членов коалиции.

Такое мнение он высказал в интервью газете «Коммерсант-Украина» (№41(626) от 11 марта).

П.СИМОНЕНКО отметил, что КПУ в этом вопросе рассчитывает на поддержку фракций Партии регионов и Блока Литвина. «Думаю, что, исходя из других соображений, отставку ЯЦЕНЮКА поддержат и в "оранжевой" команде», - сказал он.

Комментируя заявление представителей Партии регионов о том, что они не намерены голосовать за отставку А.ЯЦЕНЮКА, П.СИМОНЕНКО сказал: «Это их право. Сейчас мы являемся свидетелями того, как "регионалы" сначала обращаются к народу за поддержкой в борьбе с НАТО, а потом, по сути, поддерживают "письмо трех". «Но мы действуем принципиально: спикер должен нести ответственность за то, что делает», - сказал лидер фракции КПУ.

По его словам, на данный момент спикер выражает мнение только одной части Верховной Рады – тех, кто представляет "оранжевые" интересы.

П.СИМОНЕНКО отметил, что подписание А.ЯЦЕНЮКОМ "письма трех", а также отстаивание вступления Украины в НАТО – это угроза для страны.

«Вот поэтому мы и объявили сбор подписей за отставку спикера и предложили другим фракциям к нам присоединиться. Как они поступят – это их дело. Но мы убеждены, что Арсений Петрович не имеет права возглавлять парламент», - подчеркнул лидер фракции КПУ.