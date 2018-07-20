Посол США ожидает правосудия в деле убийства Шеремета

18:57, 20 июля 2018
Политика
145 0
Шеремета убили два года назад в центре Киева / Фото УНИАН

Посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович заявляет, что ожидает правосудия в деле убийства журналиста Павла Шеремета, которое было совершено два года назад в центре Киева.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

«Сегодня утром украинцы отметили вторую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета. Я с нетерпением жду того дня, когда будет осуществлено правосудие для семьи Павла, его друзей и украинского народа», - подчеркнула Йованович.

Читайте такжеМать журналиста Шеремета: я поняла, что это дело не будет раскрыто

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июля, пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что на данном этапе расследования отрабатывается четыре основные версии мотивов совершения убийства Шеремета. Среди них - профессиональная журналистская деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизация обстановки в Украине, ошибка объекта (взорванный автомобиль принадлежал гражданской жене журналиста Елене Притуле).

В этот же день первый заместитель председателя Нацполиции – начальник криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что полиция продолжает работу над идентификацией личности, которая была зафиксирована камерами видеонаблюдения во время минирования автомобиля Шеремета.

Справка УНИАН. Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Генеральный прокурор Юрий Луценко называл основной версией убийства журналиста месть за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключал, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Национальная полиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, что касается убийства журналиста.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Вторая годовщина убийства журналиста Шеремета
Теги: #Шеремет