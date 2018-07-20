Посол США ожидает правосудия в деле убийства Шеремета

По словам Мари Йованович, в США ожидают прогресс в расследовании убийства журналиста.

Посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович заявляет, что ожидает правосудия в деле убийства журналиста Павла Шеремета, которое было совершено два года назад в центре Киева.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

«Сегодня утром украинцы отметили вторую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета. Я с нетерпением жду того дня, когда будет осуществлено правосудие для семьи Павла, его друзей и украинского народа», - подчеркнула Йованович.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июля, пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что на данном этапе расследования отрабатывается четыре основные версии мотивов совершения убийства Шеремета. Среди них - профессиональная журналистская деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизация обстановки в Украине, ошибка объекта (взорванный автомобиль принадлежал гражданской жене журналиста Елене Притуле).

В этот же день первый заместитель председателя Нацполиции – начальник криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что полиция продолжает работу над идентификацией личности, которая была зафиксирована камерами видеонаблюдения во время минирования автомобиля Шеремета.

Справка УНИАН. Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Генеральный прокурор Юрий Луценко называл основной версией убийства журналиста месть за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключал, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Национальная полиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, что касается убийства журналиста.