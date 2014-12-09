Украина начнет вещание на иностранных языках – Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

”В рамках нашей информационной безопасности также у нас есть четкий план, который отображен в коалиционном соглашении, а именно - запуск иновещания. Мир должен знать, что происходит в Украине, и получать эту информацию на английском, немецком, французском, испанском и на других языках”, - сказал премьер.

Читайте такжеКихтенко: Нужно как можно скорее восстановить вещание украинских телеканалов на ДонбассеЯценюк напомнил, что ранее было принято решение о создании ПАО ”Общественное вещание Украины”. ”Мы завершим разгосударствление средств массовой информации и создадим эффективное Общественное телевидение”, - отметил он.