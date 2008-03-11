В НУ-НС поняли, что ПР не хочет снимать неприкосновенность с Ющенко

"Мы категорически будем требовать, чтобы первым вопросом на следующей пленарной неделе рассматривался законопроект №1375 “О внесении изменений в Конституцию” (относительно отмены депутатской неприкосновенности). Мы будем требовать этого независимо от того, рассматривался ли законопроект на заседании профильного Комитета по вопросам правовой политики, или нет”.

Об этом официальному сайту Блока сказал народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Роман Зварич, комментируя ситуацию с принятием законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно отмены депутатской неприкосновенности.

"Членами профильного Комитета по вопросам правовой политики являются такие “светочи” юриспруденции, как Виктор Янукович, Петр Симоненко, Андрей Клюев, - отметил Зварич, - они считают, что их знания юриспруденции настолько высоки, что не обязательно принимать участие в заседаниях Комитета”. “В связи с саботажем работы с их стороны, со дня своего создания Комитет ни разу не смог провести заседания из-за отсутствия кворума”, - заметил он. “В связи с этим Регламент предоставляет Председателю Верховной Рады полномочий внести без предварительного вывода профильного Комитета на рассмотрение парламента соответствующий законопроект, поскольку исчерпанный предусмотрен Регламентом 30-дневной срок для рассмотрения законопроекта Комитетом, - напомнил Зварич, - именно такими полномочиями и воспользовался Арсений Яценюк”.

Относительно принципиальных отличий законопроектов №1375 (законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, инициированный коалицией), и законопроекта №1375-1 (законопроект о гарантиях неприкосновенности некоторых должностных лиц, инициированный оппозицией), Зварич отметил, что оппозиция “в отношении народных депутатов применяет значительно более мягкую формулировку, фактически не отменяет а минимально ограничивает неприкосновенность. Если такой законопроект будет принят, то мы не сможем говорить об отмене депутатской неприкосновенности, которой уже на протяжении многих лет требует украинский народ”. “Оппозиционный законопроект не содержит никаких положений относительно отмены неприкосновенности судей, - заметил Зварич, - потому, все заявления относительно отмены такой неприкосновенности – это лукавство и ложь”. “Что касается отмены неприкосновенности Президента, то это тоже элемент лукавой игры, - отметил народный депутат, - поскольку оппозиционный законопроект, отменив президентскую неприкосновенность, в то же время оставляет без изменений процедуру импичмента”. “Лукавство также заключается в том, что я ни разу не слышал о требованиях со стороны народа об отмене неприкосновенности Президента”, - сказал Зварич. “В действительности есть одна привилегированная “каста” или “клуб”, - отметил Зварич, - который состоит из 450 членов, которые очень часто пользуется “законным” иммунитетом или неприкосновенностью для того, чтобы избежать криминальной ответственности”. По убеждению народного депутата “этот архаичный институт уже давно нужно отменить с целью возвращения Украины на истинный путь развития демократии”.