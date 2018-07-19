Главному пропагандисту Путина запрещен въезд в Украину (документ)

Деятельность Соловьева сочли недопустимой и представляющей угрозу национальным интересам Украины, ее информационной и государственной безопасности.

Служба безопасности Украины запретила одному из главных пропагандистов Кремля Владимиру Соловьеву въезд на территорию страны на три года.

Об этом сообщил Независимый медиапрофсоюз Украины со ссылкой на заявление спецслужбы.

"В интересах обеспечения национальной безопасности Украины 22 февраля 2018 года гражданину Российской Федерации Соловьеву Владимиру Геннадиевичу вынесено постановление о запрете въезда на Украину сроком на три года", - говорится в заявлении СБУ, копией которого располагает организация.

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В феврале 2018 года Конфедерация журналистских организаций Украины опубликовала заявление, в котором обвинила Соловьева в "антиукраинской деятельности" в Крыму.

В организации тогда назвали деятельность Соловьева недопустимой и представляющей угрозу национальным интересам Украины, ее информационной и государственной безопасности.

Как сообщал УНИАН, в Украину не пустили британского пропагандиста РФ и запретили ему въезд на три года.