В Украину не пустили британского пропагандиста РФ и запретили ему въезд на три года

15:15, 10 июля 2018
Общество
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Британцу запретили въезд в Украину сроком на 3 года / фото "Вестник Кавказа"

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Как сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян в Facebook, сегодня в аэропорт «Борисполь» самолетом из Лондона прибыл гражданин Великобритании Джон Уоррен Грэм Бродерип, который работает журналистом и ведущим программы «Поедем, поедим!» на одном из российских телеканалов.

По словам Слободяна, пограничники установили, что это лицо нарушало правила въезда/выезда на/с временно оккупированной территории Крыма. Во время собеседования пассажир подтвердил, что посещал полуостров в сентябре-октябре 2015 года.

«В пределах полномочий, на основании выявленной информации данный гражданин не был пропущен через государственную границу Украины», - отметил Слободян и добавил, что иностранцу запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

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Теги: #Россия#пропаганда