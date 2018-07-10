В Украину не пустили британского пропагандиста РФ и запретили ему въезд на три года

Гражданин Великобритании Джон Уоррен Грэм Бродерип посещал оккупированный Крым в нарушение украинского законодательства.

В Украину не пустили гражданина Великобритании, который работает на одном из телеканалов РФ.

Читайте такжеСБУ выдворила из Украины корреспонденток российских пропагандистских каналов

Как сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян в Facebook, сегодня в аэропорт «Борисполь» самолетом из Лондона прибыл гражданин Великобритании Джон Уоррен Грэм Бродерип, который работает журналистом и ведущим программы «Поедем, поедим!» на одном из российских телеканалов.

По словам Слободяна, пограничники установили, что это лицо нарушало правила въезда/выезда на/с временно оккупированной территории Крыма. Во время собеседования пассажир подтвердил, что посещал полуостров в сентябре-октябре 2015 года.

«В пределах полномочий, на основании выявленной информации данный гражданин не был пропущен через государственную границу Украины», - отметил Слободян и добавил, что иностранцу запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.