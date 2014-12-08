СБУ и МВД не имеют оснований сомневаться в законности предоставления гражданства белорусу Коротких
Служба безопасности Украины и Министерство внутренних дел не имеют оснований сомневаться в законности предоставления президентом Украины украинского гражданства гражданину Беларуси Сергею Коротких, который является бойцом полка “Азов”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, заявили министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко.
По словам Авакова, Коротких в боях с пророссийскими террористами на востоке Украины проявил себя как герой.
“Если у других стран есть какие-то подозрения к нему, мы готовы это рассмотреть”, - сказал Аваков, пообещав в то же время, проверить, соответствует ли действительности информация, распространенная в некоторых СМИ о том, что Коротких в Беларуси является активным членом ультрарадикальных движений, и был задействован в преследовании белорусской оппозиции.
Читайте такжеПорошенко обещает предоставить гражданство беларусам и россиянам, которые воюют за УкраинуВ свою очередь, глава СБУ отметил, что контрразведка СБУ не имеет никакой негативной информации в отношении этого лица.
По словам Наливайченко, СБУ изучала, помимо прочего, информацию, которая есть в других странах и не нашла на это какого-либо подтверждения.
“Лживую и клеветническую информацию мы не воспринимаем как законную”, - отметил Наливайченко.
Как сообщал УНИАН, 5 декабря президент Петр Порошенко вручил паспорт гражданина Украины белорусу Сергею Коротких, который воюет в составе батальона «Азов» от самого начала его создания и является командиром разведки. Порошенко вручил паспорт во время встречи с военными, которые охраняют Донецкий аэропорт.
Президент поблагодарил Коротких за мужественную и верную службу.