Томенко заметил, что Черновецкий нервничает

Председатель Временной следственной комиссии по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа Николай ТОМЕНКО заверяет, что ВСК не будет заниматься “политическим рейдерством”, и будет действовать исключительно в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил, комментируя высказывания представителей киевской власти относительно создания ВСК.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что, в отличие от многих других ВСК, данная комиссия не является инструментом оппозиции или власти. По его словам, эта Временная следственная комиссия, призванная выяснить соблюдение законности во время принятия решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа, представляет позицию Верховной Рады Украины, поскольку за необходимость ее создания проголосовали 248 народных депутатов, которые представляют все фракции парламента.

Учитывая это, Н.ТОМЕНКО считает несколько нервной реакцию КГГА во главе с Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ на создание комиссии, поскольку в данной ситуации речь идет о позиции высшего законодательного органа государства, и эта позиция Верховной Рады не имеет никакого отношения к «политическому рейдерства», о котором идет речь в комментарии пресс-службы КГГА. «Слишком политически смело со стороны киевской власти, к которой специфическое отношение не только в Верховной Раде, но и у киевлян, к категории «политических рейдеров» отнести председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА, Петра ЮЩЕНКО из «Нашей Украины - Народной самообороны», 61 представитель которой проголосовал за постановление о создании ВСК, 27 коммунистов во главе с Петром СИМОНЕНКО и Адамом МАРТЫНЮКОМ, 8 представителей Блока Литвина, среди которых Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ и Екатерина ВАЩУК, и других», - считает председатель комиссии.

Н.ТОМЕНКО выразил убеждение, что ВСК выполнит задания, возложенные на нее Верховной Радой Украины. Он отметил, что в ближайшее время проинформирует средства массовой информации о принципах, характере деятельности и работе комиссии.

Как сообщал УНИАН, 7 марта Верховная Рада приняла постановление «О создании Временной следственной комиссии ВР Украины по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа». Соответствующее решение поддержали 248 из 446 зарегистрированных в зале народных депутатов.