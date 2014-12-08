Рассмотрение апелляции на приговор Пукачу перенесено на неопределенный срок
Апелляционный суд Киева перенес на неопределенный срок рассмотрение апелляции на приговор бывшему начальнику Департамента разведки и наблюдения МВД Алексею Пукачу, осужденному к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
Об этом УНИАН сообщила адвокат супруги журналиста Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко.По ее словам, принять такое решение суд был вынужден из-за того, что другой потерпевший по делу журналист Алексей Подольский сменил себе адвоката, у которого пока нет справки о допуске к государственной тайне. Суд обязал нового адвоката Алексея Подольского до 15 декабря обратиться в СБУ и получить соответствующий допуск, в противном случае суд будет вынужден назначать дату судебного заседания.
Читайте такжеГПУ отказала адвокату Мирославы Гонгадзе и журналисту Подольскому в ознакомлении с материалами "дела Пукача"
Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева осудил Пукача к пожизненному заключению.
Напомним, убийство Гонгадзе было совершено осенью в 2000 году.