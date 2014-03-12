Киевский суд рассматривает апелляцию на приговор Пукачу в закрытом режиме

Как передает корреспондент УНИАН, в перерыве адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко объяснила журналистам, это связано с тем, что в материалах дела имеются факты, составляющие государственную тайну.

В свою очередь, другой потерпевший по делу Алексей Подольский выразил несогласие с такой позицией суда и заявил составу коллегии, которая рассматривает жалобу, отвод.

Читайте такжеПукача обязали прекратить читать свое делоСправка УНИАН. Убийство Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый - Пукач - находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 года в селе Молочки Чудновского района Житомирской области он был задержан.

29 января 2012 года Печерский райсуд Киева вынес приговор Пукачу, приговорив его к пожизненному лишению свободы.