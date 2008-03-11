Турчинов рассказал о козырях Украины на газовых переговорах

Украина не планирует на сегодняшних переговорах в Москве поднимать вопрос о повышении ставок на транзит природного газа по украинской территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня журналистам в Киеве.

«Украина не планирует на этих переговорах поднимать вопрос о повышении цен на транзит, и мы считаем, что и российская сторона будет себя корректно вести и не поднимать вопрос о повышении цен на поставку газа», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его мнению, вопросы газовых хранилищ и транспортировки природного газа по территории Украины должны быть тем фундаментом, на основе которого цены на газ для Украины не могут быть выше заявленных (179,5 долларов за тысячу кубометров газа – УНИАН).

«Даже те цены, которые заявлены на уровне 179,5 долларов, – они, скажем так, пропорционально значительно больше выросли, чем, к примеру, плата за транзит», - пояснил он.

Первый вице-премьер также считает, что украинская сторона достаточно уверенно подготовилась к переговорам. При этом А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что Украина рассчитывает на проведение переговоров на основе равноправности сторон, которые «хотят очистить энергетический рынок от посредников и любых других непрозрачных схем.

Как сообщал УНИАН, сегодня представители НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» в Москве проведут очередной раунд переговоров о поставках газа в Украину.