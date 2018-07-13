Порошенко договорился с Орбаном продолжить диалог на уровне министров по поводу закона об образовании

Вместе с тем Петр Порошенко подчеркнул, что с Украиной нельзя разговаривать языком шантажа, и никому не удастся заблокировать интеграцию государства в НАТО.

Президент Петр Порошенко заявил, что договорился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном продолжить диалог между странами на уровне министров относительно языковых положений закона об образовании, но Украина будет защищать свои национальные интересы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, отвечая на вопрос, как назвать венгерскую позицию относительно языковых положений закона об образовании.

Он отметил, что было договорено с Венгрией продолжить диалог по закону об образовании на уровне министров,

«Никак не хочу это называть. У нас есть и должен быть диалог с венграми. Более того, могу сказать, что на саммите НАТО я имел короткую встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Мы договорились о том, что на уровне министров иностранных дел и министров образования мы немедленно продолжим этот диалог и имплементируем решение Венецианской комиссии», - сказал глава государства.

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Вместе с тем он подчеркнул, что Украина будет защищать свои национальные интересы.

«И действия украинской власти, и действия украинского президента будут исходить из национальных интересов Украины», - сказал Порошенко.

Президент также выразил убеждение, что никому не удастся заблокировать украинскую интеграцию в НАТО.

«Ни извне – я имею в виду Россию. Ни изнутри Украины – никакой «пятой колонны» мы не потерпим. Ни изнутри НАТО», - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что с Украиной нельзя говорить на языке шантажа.

«По моему глубокому убеждению, кто будет разговаривать с нами языком шантажа – окажется в изоляции сам», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в Брюсселе 11-12 июля состоялся саммит НАТО на уровне глав государств и правительств стран-членов Альянса. В рамках саммита состоялось отдельное заседание Североатлантического совета при участии лидеров стран-членов Альянса и лидеров Украины и Грузии.

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Венгрия неоднократно заявляла, что будет блокировать участие Украины в саммите НАТО и принятия любых решений, касающихся Украины, из-за украинского закона об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств.

Заседание Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне остаются заблокированными, однако на саммите лидеры государств-членов приняли декларацию, где признали евроатлантические стремления Украины и выразили поддержку Украине в связи с российской оккупацией Крыма и части Донбасса.

Новым законом «Об образовании», который вступил в силу 28 сентября 2017 года, в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык – украинский. Право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, на обучение на родном языке реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего нацменьшинства наряду с государственным языком.