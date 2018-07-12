НАТО видит в российской милитаризации оккупированного Крыма угрозы независимости Украины

Альянс и Украина продолжают призывать Россию прекратить незаконную и противоправную аннексию Крымского полуострова.

Главы государств и правительств стран - членов Организации Североатлантического договора (НАТО) считают, что постоянно осуществляемая милитаризация Российской Федерации в оккупированном Крыму представляет дальнейшую угрозу независимости Украины.

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Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Североатлантического совета с участием Украины и Грузии в рамках саммита Альянса в Брюсселе, говорится в сообщении на сайте НАТО.

"Постоянная милитаризация Крыма Россией, в Черном и Азовском морях порождает дальнейшие угрозы независимости Украины и подрывает стабильность в регионе в целом", - говорится в заявлении.

Также в документе отмечается, что лидеры государств и правительств стран - членов НАТО осудили строительство Россией и частичное открытие моста через Керченский пролив между Россией и незаконно аннексированным Крымом, что является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе, ограничением его навигационных прав на судоходство в ее территориальных водах.

"НАТО и Украина продолжают призывать Россию прекратить ее незаконную и противоправную аннексию Крымского полуострова, которую они не признают и не будут признавать", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, сегодня в Брюсселе проходит второй день саммита НАТО, на котором, как прогнозировали эксперты, главным из вопросов станет единство Альянса.

Президент Украины Петр Порошенко сегодня провел встречу с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Брюсселе, где проходит саммит НАТО.