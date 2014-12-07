Шендеровича и Рубинштейна вызвали в Следственный комитет - СМИ

Об этом они сообщили на своих страницах в Фейсбуке.

«Сегодня мне позвонил вежливый молодой человек из Следственного комитета и позвал в гости», — написал Шендерович.

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По его словам, следователь рассказал, что поводом для беседы стало участие писателя в проекте «Книги в парках» летом 2014 года. Судя по всему, речь идет о хищении денежных средств, отметил писатель.

На странице Рубинштейна опубликована копия повестки, согласно которой поэт должен явиться в к следователю по особо важным делам 9 декабря. По данным заблокированного в России издания «Грани.ру», интерес следователей также связан с участием Рубинштейна в литературном проекте, отмечает "Дождь".