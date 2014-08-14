Шендерович: Россия полностью зависит от умственного состояния одного человека

Об этом сказал в интервью журналу "Новое время" российский писатель и сценарист Виктор Шендерович.

"За полтора десятка лет население деградировало. И боюсь, что головой уже не поймет того, что происходит. Большая часть людей в стране видит мир через экран телевизора, и довольно прискорбным образом. Это эффект замкнутой крепости, великой России как загадочного хранителя духовности и порядка. А на заднем фоне ТВ-картинки - спятившая, сошедшая с колес цивилизация. Так это видят зрители государственных каналов", - говорит Шендерович.

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По его мнению, нет ничего удивительного, что судьбы постсоветских стран оказались столь различными, поскольку Советский Союз насильно объединял в себе представителей принципально разных цивилизаций. Россия от Украины отличается в первую очередь тем, что "российское сознание сильнейшим образом отравлено мессианской имперской идеей".