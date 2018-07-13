Обновление ЦИК откладывается до осени: Парубий пообещал рассмотреть его первым на следующей сессии

Следующая сессия парламента должна начаться в первый вторник сентября, то есть 4 сентября.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что вопрос обновления состава Центральной избирательной комиссии должен рассматриваться первым на следующей сессии парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, закрывая текущую восьмую сессию Верховной Рады VIII созыва.

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"Я убежден, это должно быть первым вопросом следующего заседания Верховной Рады Украины - вопрос создания и обновления ЦИК", - сказал он.

"Это наша задача, с которой мы должны начать работу следующего нашего заседания", - отметил Парубий.

Как известно, согласно Конституции Украины, следующая сессия Верховной Рады должна начаться в первый вторник сентября, то есть 4 сентября.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко 5 февраля внес в парламент представление о назначении на должности членов ЦИК Аллы Басалаевой, Натальи Бернацкой, Михаила Вербенского, Андрея Евстигнеева, Ирины Ефремовой, Ольги Желтовой, Олега Конопольского, Светланы Кустовой, Ольги Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяны Слипачук, Леонтия Шипилова и Татьяны Юзьковой - всего 14 кандидатур. Все 14 кандидатов прошли специальную проверку, по результатам которой получили положительные заключения.

Однако народные депутаты не смогли договориться о голосовании за назначение новых членов ЦИК.

7-летний срок полномочий 13 из 15 членов Центризбиркома давно истек. В соответствии с пунктом 21 ч. 1 ст. 85 Конституции, Верховная Рада по представлению президента назначает и увольняет членов ЦИК. Поэтому из 14 кандидатур на должности членов ЦИК парламент должен избрать 13.